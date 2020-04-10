Пожежа у Чорнобильській зоні: забруднене повітря потрапить до Києва

Забруднене пожежею в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва 10-11 квітня. Про це йдеться в повідомленні Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.

Повідомляється, що згідно з прогнозними розрахунками на 10 квітня, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський, Вишгородський райони Київської області та Київ.

"Прогнозовані концентрації Cs-137 (цезій, - ред.) у приземному шарі повітря Києва можуть досягати декількох мБк / м3. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення і в 100 і більше разів нижче допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, який дорівнює 800 мб / м3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч". Крім того, були евакуйовані жителі селища Поліське.

Зазначимо, пожежа в Чорнобильській зоні триває вже майже тиждень, правоохоронці знайшли ймовірного палія та вже вручили йому підозру.