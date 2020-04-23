Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники створили 800 км протипожежних смуг

Рятувальники створили 800 км мінералізованих смуг для попередження розповсюдження пожеж у Чорнобильській зоні, де триває гасіння трьох вогнищ. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що на даний момент зусилля спрямовані на локалізацію вогнищ займання в населених пунктах Розсоха, Крива Гора і Рудьки-Буряківка, де триває тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках пройдених вогнем.

"Інженерною технікою створено 800 км мінералізованих смуг", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у Чорнобильській зоні продовжують горіти торфовища. Повідомлялося, що дим видно вже з села Опачичі, розташований в 10 кілометрах від колишнього райцентру і в 28 кілометрах від ЧАЕС.

Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували останній осередок лісової пожежі в Житомирській області.

Також зазначалося, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.