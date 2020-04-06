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Загазованість повітря у Києві: ситуація буде повторюватись у найближчі кілька днів

Новини » Суспільство     06.04.2020 - 08:18
Загазованість повітря у Києві: ситуація буде повторюватись у найближчі кілька днів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У ДСНС повідомляють, що як правило в другій половині дня ситуація стабілізується

У Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайної ситуації.

Як зазначається, така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

У ДСНС повідомляють, що як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів.

Станом на 15 годин радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,014 мР/год, Київська область - в межах 0,012 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).

Нагадаємо, у ДСНС стверджували, що станом на ранок, 5 квітня, відкритого вогню у зоні пожежі немає, спостерігається лише тління окремих ділянок.

Нагадаємо, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа пожежі становила 20 гектарів. Рятувальники залучили до гасіння авіацію

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