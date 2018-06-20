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Інтерв'ю

У Броварах горить п’ятиповерховий будинок, проводиться евакуація

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 13:37
Фото: пожежа у Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

Внаслідок пожежі у Броварах постраждалих немає

У Броварах (Київська область) горить п’ятиповерховий будинок, рятувальники проводить евакуацію жителів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

Як зазначається, пожежа у Броварах виникла на даху п’ятиповерхового будинку на вулиці Гагаріна, 16. Наразі триває ліквідація пожежі та проводиться евакуація мешканців.

 

Фото: пожежа у Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події також перебувають працівники медичної служби. Встановлюються всі причини та обставини пожежі", - йдеться у повідомленні.

 

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Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 20 червня 2018 р.

Як повідомляє прес-служба облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, пожежа у Броварах виникла сьогодні, 20 червня 2018 року, о 10:13. Рятувальники встановили, що горить покрівля 5-ти поверхового житлового будинку на площі 1200 кв. м.

"Триває локалізація. До гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу", - зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на середу, 20 червня, в Одесі на вулиці Академіка Філатова і в Оранжерейному провулку згоріли п'ять автомобілів.

В Одесі згоріли п'ять автомобілів На пожежах в Україні за тиждень загинули 16 осіб, - ДСНС
Теги публікації: пожежа, Бровары  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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