Пожежа в лікарні Бухареста: кількість жертв зросла, названа причина

Фото: пожежа в Бухаресті (кадр відео)

В результаті пожежі в лікарні для COVID-хворих в Бухаресті (Румунія) загинула ще одна людина. Загальна кількість жертв пожежі зросла до п'яти.

Про це повідомило агентство Romanya Haber.

За останніми даними, пожежа в реанімаційному відділенні лікарні сталася через електричний обігрівач, який приніс родич одного з пацієнтів.

Як розповіла родичка, вона принесла обігрівач з дозволу лікаря, оскільки її "мати скаржилася на холод". Водночас міністр охорони здоров'я Румунії Влад Войкулеску стверджує, що в лікарні не було проблем з опаленням.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті сталася пожежа в реанімаційному відділенні. Вогнем було охоплено чотири кімнати, а з будівлі довелося евакуювати сотні людей. Частину пацієнтів перевели до інших лікарень.

Як писало РБК-Україна, це вже друга за останні три місяці пожежа в лікарні для COVID-пацієнтів у Румунії. В листопаді минулого року горіло відділення інтенсивної терапії лікарні в місті Пятра-Нямц. Тоді загинули 9 осіб.