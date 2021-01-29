ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пожежа в лікарні Бухареста: кількість жертв зросла, названа причина

Бухарест, П'ятниця 29 січня 2021 16:00
Пожежа в лікарні Бухареста: кількість жертв зросла, названа причина
Фото: пожежа в Бухаресті (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті пожежі в лікарні для COVID-хворих в Бухаресті (Румунія) загинула ще одна людина. Загальна кількість жертв пожежі зросла до п'яти.

Про це повідомило агентство Romanya Haber.

За останніми даними, пожежа в реанімаційному відділенні лікарні сталася через електричний обігрівач, який приніс родич одного з пацієнтів.

Як розповіла родичка, вона принесла обігрівач з дозволу лікаря, оскільки її "мати скаржилася на холод". Водночас міністр охорони здоров'я Румунії Влад Войкулеску стверджує, що в лікарні не було проблем з опаленням.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті сталася пожежа в реанімаційному відділенні. Вогнем було охоплено чотири кімнати, а з будівлі довелося евакуювати сотні людей. Частину пацієнтів перевели до інших лікарень.

Як писало РБК-Україна, це вже друга за останні три місяці пожежа в лікарні для COVID-пацієнтів у Румунії. В листопаді минулого року горіло відділення інтенсивної терапії лікарні в місті Пятра-Нямц. Тоді загинули 9 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події пожежаРумынияБухарестбольница

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся