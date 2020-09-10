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Пожежа у Бейруті: президент Лівану не виключає підпалу

Автор: Дмитро Левицький

Президент Лівану Мішель Аун провів засідання Вищої ради оборони країни у зв'язку з новою масштабною пожежею в порту Бейрута. Глава держави не виключає, що пожежа могла статися внаслідок умисного підпалу.

Про це повідомляє ліванський телеканал lebanon24.

Аун подякував армії, силам цивільної оборони та пожежній охороні за величезні зусилля, докладені для гасіння пожежі в порту Бейрута.

"Сьогоднішня пожежа може бути

Ліванський президент закликав якомога швидше встановити причину пожежі та покарати винних.

Нагадаємо, на початку серпня в порту Бейрута прогриміло два потужні вибухи, внаслідок яких загинуло понад 220 осіб та близько 5 тисяч постраждали.

Днями ліванські рятувальники припинили пошукову операцію в Бейруті.

Сьогодні в порту Бейрута знову спалахнула потужна пожежа. Попередньо, загорівся склад з шинами.

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