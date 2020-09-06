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У Бейруті припинили пошуки в надії знайти живих після вибуху

Бейрут, Неділя 06 вересня 2020 23:59
У Бейруті припинили пошуки в надії знайти живих після вибуху
Фото: вибух в Бейруті (twitter.com/oliviermouss)
Автор: Инна Собора

Рятувальники припинили пошукову операцію після вибуху в порту Бейрута. Її відновили раніше в надії знайти живих.

Про це пише "Радіо Свобода".

Сенсор команди фахівців з Чилі цього тижня показав можливу присутність людей під завалами в одному з постраждалих районів міста. Пошуки були відновлені.

Але згодом члени пошукової групи прийшли до висновку, що датчик, скоріше за все, просто зафіксував серцевий ритм одного з них.

"Про більше говорити не варто. Немає там ні тих, що вижили, ні мертвих", - заявив керівник цивільної оборони Лівану Абу Мусса.

Нагадаємо, потужний вибух у Бейруті стався 4 серпня 2020 року в районі морського порту, в результаті загинули близько 220 осіб, з них один громадянин України. Більше сотні людей вважаються зниклими без вести, ще понад 6 тисяч постраждали.

Вибух стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована в 2014 році у російського бізнесмена.

Через вибух в Бейруті без житла залишилися понад 300 тисяч жителів.

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