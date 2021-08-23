Пожежа в аеропорту Кабула: вогонь спалахнув після перестрілки військових США з невідомими
Спалахнув вдень 23 серпня в аеропорту Кабула пожежа виникла через перестрілку американських військових з невідомими озброєними людьми. Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Asharq Al-Awsat.
За її даними, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганським охоронцям. Як зазначає газета, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.
Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення.
На цей час ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.
BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations.— linz (@supergranlinz) August 23, 2021
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Amid the chaos of Kabul airport, there is a little hope: a video shows a Marine giving smiling Afghan children a drink. Details of the footage are unknown. Who is this American soldier at Kabul airport in Afghanistan? #Afghanistan #Kabul #marine #afghan #children #humanity pic.twitter.com/saxOAeW8yh— Jay Ron Junghans (@Jay2Ron) August 23, 2021
Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.