Поездка Вучича к Путину 9 мая будет дорого стоить Сербии, - FT

Как пишет издание, представители Евросоюза предупредили Вучича, что поездка в Москву и участие в параде 9 мая нарушит критерии членства в Евросоюзе.

"Мы должны убедиться, что они понимают, что за некоторые решения приходится платить. Последствием этого будет их невступление в Европейский союз", - отметил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

По его словам, Россия "прилагает все усилия", чтобы привлечь к участию в параде как можно больше лидеров.

"Для нас это будет важной "лакмусовой бумажкой". В основном мы смотрим на то, выступают ли они на нашей стороне или играют в другой команде", - добавил он.

При этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что главы МИД стран ЕС на ужине с официальными лицами стран Западных Балкан в воскресенье вечером дали "очень четкое указание не участвовать в параде 9 мая в Москве".

"Это не соответствует ценностям ЕС", - объяснила она.