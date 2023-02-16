Поездка Байдена в Польшу. Американский посол рассказал подробности визита

Так, по словам посла, приезд Байдена запланирован на 20 февраля и уже на следующий день, 21 февраля, он выступит с обращением к польскому народу. Американский лидер планирует зачитать речь в аркадах Кубицкого в садах Королевского замка в Варшаве в 17:30 по местному времени (18:30 по киевскому).

Бжизинский уточнил, что на выступление Байдена смогут посмотреть все желающие.

Американский дипломат рассказал, что Байден проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой. Также на 22 февраля в Варшаве запланирована встреча Бухарестской девятки. При этом он добавил, что не ожидает на встрече присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, лидеры Бухарестской девятки "поговорят о совместной обороне, и о том, как они будут продолжать поддерживать Украину".

У Байдена также будет возможность поговорить с представителями СМИ. Визит президента США в Польшу закончится 22 февраля.