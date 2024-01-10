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Аэропорты и железная дорога. В каких странах забастовки будут мешать поездкам в январе

Среда 10 января 2024 17:37
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Аэропорты и железная дорога. В каких странах забастовки будут мешать поездкам в январе Фото: Отмена рейсов в Германии из-за забастовки машинистов (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Европе начинается волна забастовок работников транспортной отрасли после перерыва во время новогодних праздников. В нескольких странах поездки будут усложнены из-за протестов в аэропортах или на железной дороге.

В каких странах ожидаются забастовки в январе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Из-за забастовки в Германии отменены 80% поездов

В Германии 10 января началась трехдневная забастовка профсоюза машинистов Германии (GDL) из-за длительного спора с Deutsche Bahn по условиям труда и оплаты. Протестуют машинисты грузового и пассажирского транспорта. На период забастовки с 10 по 12 января Deutsche Bahn отменила около 80% поездов дальнего следования. Доступны будут некоторые региональные, междугородние поезда и электрички близкого сообщения S-Bahn. Пассажиров призывают не планировать поездки на эти дни, а билеты будут действительны на поезда в ближайшие дни после окончания забастовки.

В то же время, в течение 2024 года ожидаются дальнейшие забастовки профсоюза.

В Испании и Италии протесты пройдут в аэропортах

Сотрудники службы безопасности в аэропорту Аликанте-Эльче будут бастовать до 14 января в определенные часы дважды в день. Это повлияет на контроль безопасности и обработку багажа с 8:45 до 9:45 утра и с 18:00 до 19:00. Пассажирам рекомендуют выбирать альтернативные рейсы.

24 января в Италии состоится общенациональная забастовка общественного транспорта, которая затронет работу метро, автобусов и трамваев. Авиапассажиры также столкнутся с задержками и отменами рейсов, потому что авиадиспетчеры планируют бастовать с 13:00 до 17:00.

Забастовки железнодорожников Франции могут возобновиться

Французские железнодорожные профсоюзы SudRail и CGT des Cheminots также спорят по оплате труда работников. На время рождественских и новогодних праздников они решили не бастовать. Но забастовки могут возобновиться после сезона отпусков.

Напомним, мы писали, что в Германии начинаются масштабные забастовки на дорогах. С 8 января фермеры начали перекрывать дороги и автомагистрали по всей стране.

Также мы рассказывали, что перебои в движении поездов будут продолжаться на немецкой железной дороге в 2024 году. За отмененные поездки пассажиры могут получить компенсацию.

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