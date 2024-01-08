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Транспортный коллапс. В Германии начинаются масштабные забастовки на дорогах

Германия, Берлин, Понедельник 08 января 2024 11:43
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Транспортный коллапс. В Германии начинаются масштабные забастовки на дорогах Фото: Забастовка фермеров в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии начались масштабные забастовки, которые могут привести к транспортному коллапсу. 8 января фермеры начали перекрывать дороги и автомагистрали по всей стране.

Десятки тысяч фермеров выехали тракторами, чтобы протестовать против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на focus.de.

Немецкие фермеры бастуют против роста цен на сельскохозяйственное дизельное топливо и транспортный налог. Ассоциация фермеров запланировала акцию протеста, которая продлится с 8 по 15 января и должна завершиться митингом в Берлине.

В настоящее время во многих городах собираются фермеры со своей техникой. В Мюнхене полиция сопровождает 5500 тысяч тракторов, которые едут в центр города. У Бранденбургских ворот в Берлине уже собралось 450 тракторов, техника еще будет прибывать. Во многих городах перекрыты въезды в районы, водителей предупреждают о невозможности движения, часть детей не смогли попасть в школы.

С 10 января проблема с транспортом в Германии усугубится. Машинисты профсоюза GDL объявили о трехдневной забастовке на пассажирском транспорте до 18:00 13 января. Это существенно ограничит движение поездов по всей стране, сообщает DW.

В Deutsche Bahn подготовят на время забастовки экстренное расписание, которое обеспечит лишь очень ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и S-Bahn маршрутах. Пассажиров призвали отложить запланированные поездки во время забастовки со среды на пятницу.

Напомним, мы писали, что перебои в движении поездов будут продолжаться на немецкой железной дороге в 2024 году. За отмененные поездки пассажиры могут получить компенсацию.

Ранее пассажиры поездов по всей Германии сталкивались с отменой тысяч рейсов из-за забастовки профсоюза машинистов GDL. Среди требований машинистов – сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов и увеличение оплаты на 555 евро.

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