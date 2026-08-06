Поезд под прицелом: как пассажирам действовать при возникновении угрозы во время путешествия

Во время военного положения проводники пассажирских поездов обязательно предупреждают пассажиров об угрозе вражеских атак. При объявлении опасности важно четко следовать инструкциям персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Подготовка. При сигнале об опасности нужно немедленно одеться, держать рядом документы и телефон и оставаться на месте до указаний.
Эвакуация. Чемоданы и габаритные вещи необходимо оставлять в вагоне. Выходить следует без паники через ближайший выход, не выпрыгивая на путях.
Укрытие. После выхода из вагона нужно быстро перейти к укрытию или отойти на безопасное расстояние от поезда.
Действия при взрывах. Необходимо лечь на землю лицом вниз, держать рот открытым и прикрыть голову подручными вещами.
В компании объясняют, что эвакуацию объявляют только тогда, когда существует угроза непосредственно конкретному маршруту.
Получив уведомление от проводника, пассажирам следует:
Если после остановки поезда проводник дает сигнал на эвакуацию, оставлять вагон нужно без давки из-за ближайшего выхода.
Железнодорожники отмечают, что габаритные вещи и чемоданы следует оставлять на местах. Также важно помогать другим пассажирам и ни в коем случае не прыгать, не наступать и не останавливаться на путях.
Во время поездки с детьми следует сохранять спокойствие, взять с собой любимую игрушку или вкуснятину. В прохладную погоду из вагонов позволяют брать одеяла.
Фото: инструкции пассажирам на случай вражеского удара по поезду (booking.uz.gov.ua)
Оставив вагон, следует быстро пройти к укрытию или отойти на безопасное расстояние, поскольку само поезд может быть целью удара.
Пассажиров призывают не скапливаться у поезда и держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете.
Если поблизости раздаются взрывы, нужно лечь на землю лицом вниз, рот держать открытым и закрыть голову подручными вещами.
Возвращаться в вагоны можно только после официального указания - голосовой, через мегафон или с помощью свистка.
Специалисты железной дороги круглосуточно отслеживают угрозы для каждого рейса в реальном времени, чтобы минимизировать риски для пассажиров.
В то же время, эвакуационные правила помогают избежать ловушки в случае прямой атаки на поезд.
Напомним, что российские оккупанты продолжают системно атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры и гражданские поезда в разных регионах Украины.
В частности, сегодня, 6 августа, россияне ударили дронами по вагону поезда в Лозовой Харьковской области, в результате чего погибли и пострадали.
Кроме этого, накануне, 5 августа, в Киевской области обнаружили погибших на железнодорожной платформе вблизи логистических центров, подвергшихся ночной вражеской атаке.
Также в прошлом месяце, 24 июля, в Днепропетровской области российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда. Благодаря своевременному реагированию железнодорожников пассажиров удалось эвакуировать, поэтому никто не пострадал.