ЦВК відклала перерахунок голосів в окрузі №198 після подання про розпуск комісії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ЦВК заявили, що здійснили всі підготовчі дії щодо встановлення результатів

Центральна виборча комісія (ЦВК), ознайомившись з поданням про розпуск, висловила свою позицію, відповідно до викладених у ньому зауважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву ЦВК у Facebook.

У Центрвиборчкомі заявили, що відмовляються сприймати всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою. Початок процесу дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК називають політичним кроком, який нестиме за собою "політичну відповідальність, як президента України, так і Верховної ради".

Зокрема, у заяві йдеться про скасування реєстрації кандидата в депутати від одномандатного виборчого округу №169

"Судом встановлено, що ЦВК не мала на меті створити кандидату будь-які перешкоди в реалізації пасивного виборчого права. Водночас повідомляємо, що рішення про скасування реєстрації кандидата в ОВО №169 не є безпрецедентним, так як протягом виборчого процесу було скасовано реєстрацію 154 кандидатів у депутати", - говориться в заяві.

Крім того, в ЦВК прокоментували питання одномандатного виборчого округу №198

"В останньому рішенні суду від 9 вересня вказано, що з боку ЦВК не було жодних невиправданих зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі", - додали в заяві.

Також зазначається, що ЦВК здійснила всі підготовчі дії щодо встановлення результатів волевиявлення в одномандатному виборчому окрузі №198.

"Однак, у зв'язку з початком процедури припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії та з метою уникнення ситуації, яка поставить під загрозу встановлення легітимних та законних результатів виборів, станом на 11 вересня ЦВК вимушена відтермінувати початок повторного підрахунку голосів на виконання рішення суду по справі № 9901/486/19", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявляла, що подання президента України Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК) є політичним рішенням.

Нагадаємо, сьогодні комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендував схвалити подання Зеленського з приводу дострокового розпуску ЦВК. Центрвиборчком звинуватили у тому, що він неодноразово демонстрував упередженість, у тому числі, безпідставно скасувавши реєстрацію кандидата.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Аліна Загоруйко заявила, що Рада може розпустити ЦВК вже 12 вересня. У "Слузі народу" пізніше повідомили, що новий склад Центральної виборчої комісії може бути сформований до жовтня.