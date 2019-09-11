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ЦВК відклала перерахунок голосів в окрузі №198 після подання про розпуск комісії

Новини » Політика    11.09.2019 - 23:05
ЦВК відклала перерахунок голосів в окрузі №198 після подання про розпуск комісії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ЦВК заявили, що здійснили всі підготовчі дії щодо встановлення результатів

Центральна виборча комісія (ЦВК), ознайомившись з поданням про розпуск, висловила свою позицію, відповідно до викладених у ньому зауважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву ЦВК у Facebook.

У Центрвиборчкомі заявили, що відмовляються сприймати всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою. Початок процесу дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК називають політичним кроком, який нестиме за собою "політичну відповідальність, як президента України, так і Верховної ради".

Зокрема, у заяві йдеться про скасування реєстрації кандидата в депутати від одномандатного виборчого округу №169

"Судом встановлено, що ЦВК не мала на меті створити кандидату будь-які перешкоди в реалізації пасивного виборчого права. Водночас повідомляємо, що рішення про скасування реєстрації кандидата в ОВО №169 не є безпрецедентним, так як протягом виборчого процесу було скасовано реєстрацію 154 кандидатів у депутати", - говориться в заяві.

Крім того, в ЦВК прокоментували питання одномандатного виборчого округу №198

"В останньому рішенні суду від 9 вересня вказано, що з боку ЦВК не було жодних невиправданих зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі", - додали в заяві.

Також зазначається, що ЦВК здійснила всі підготовчі дії щодо встановлення результатів волевиявлення в одномандатному виборчому окрузі №198.

"Однак, у зв'язку з початком процедури припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії та з метою уникнення ситуації, яка поставить під загрозу встановлення легітимних та законних результатів виборів, станом на 11 вересня ЦВК вимушена відтермінувати початок повторного підрахунку голосів на виконання рішення суду по справі № 9901/486/19", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявляла, що подання президента України Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК) є політичним рішенням.

Нагадаємо, сьогодні комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендував схвалити подання Зеленського з приводу дострокового розпуску ЦВК. Центрвиборчком звинуватили у тому, що він неодноразово демонстрував упередженість, у тому числі, безпідставно скасувавши реєстрацію кандидата.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Аліна Загоруйко заявила, що Рада може розпустити ЦВК вже 12 вересня. У "Слузі народу" пізніше повідомили, що новий склад Центральної виборчої комісії може бути сформований до жовтня.

Комітет рекомендує Раді розпустити ЦВК "Опора" просить Раду провести консультації перед розпуском ЦВК
Новини України Центральна виборча комісія
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