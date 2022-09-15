З'явився текст держбюджету України на 2023 рік: основні показники

У проект закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проектом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).

Уряд очікує, що номінальний ВВП складе 6 трлн 399 млрд гривень, реальний ВВП зросте на 4,6%.

Уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

Тим часом соціальні витрати бюджету скорочені до 405 млрд гривень за рахунок зниження дотацій Пенсійному фонду на 20 млрд гривень.