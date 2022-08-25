В уряді України спрогнозували економічне зростання вже наступного року

Економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% в 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Свириденко агентству Reuters.

Свириденко, яка також є першим віце-прем'єр-міністром, заявила, що урядовці складають макроекономічні прогнози перед початком переговорів наступного місяця з Міжнародним валютним фондом за новою програмою кредитування.

Міністр сказала, що поточні прогнози по валовому внутрішньому продукту у 2023 році варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30-35% цього року.

"Ми розуміємо, що нам потрібно тримати економіку в русі. Дуже складно робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко.

Хоча Свириденко відмовилася уточнити, скільки Україна запросить у МВФ, вона сказала, що нова програма повинна бути "відносно великою" і повинна бути узгоджена швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.

Олег Устенко, економічний радник президента Володимира Зеленського, заявив Цього місяця, що кредит МВФ у розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців може послужити якорем для більшого пакету в розмірі 15-20 млрд доларів від інших кредиторів.

Це приблизно та сума, яку глава Національного банку України Кирило Шевченко визначив в якості мети для фінансування МВФ протягом двох або трьох років

Попередня кредитна програма України з МВФ на 5 млрд доларів була скасована в березні, коли МВФ схвалив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів з декількома Умовами в перші тижні війни.

Свириденко також закликала країни та установи-донори виконати свої обіцянки про допомогу. За її словами, Україна отримала 12,7 млрд доларів міжнародної бюджетної підтримки після вторгнення Росії і очікує, що до кінця року надійде ще 14 млрд доларів з уже обіцяної допомоги.

"Для нас дуже важливо продовжувати отримувати цю фінансову допомогу, і допомогу в цілому, від наших партнерів, - сказала вона. - Ми боремося за цінності, важливі для Європи і США".