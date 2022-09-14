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Кабмін подав до Ради проект держбюджету України на 2023 рік

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Україна, Середа 14 вересня 2022 11:20
Кабмін подав до Ради проект держбюджету України на 2023 рік Фото: Кабмін подав у Раду проект держбюджету на наступний рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект держбюджету України на 2023 рік. Основним пріоритетом залишається сектор безпеки і оборони, на який виділяється більше 1 трильйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Юрія Арістова в Facebook.

"Вивчаємо проект на 2023 рік, який уряд вже передав на розгляд Верховної Ради", - написав він.

Між тим, проект документа на сайті Ради поки відсутній.

Кабінет міністрів схвалив проект закону про держбюджет на 2023 рік 13 Вересня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони.

У проект закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проектом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).

Уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

Шмигаль заявив, що одними з головних пріоритетів проекту держбюджету України на 2023 рік стали соціальні програми. За його словами, 35% від усіх витрат складатимуть пенсії, субсидії та інші соцвиплати.

Тим часом, соціальні витрати бюджету скорочені до 405 млрд гривень за рахунок зниження дотацій Пенсійному фонду на 20 млрд гривень.

Уряд очікує, що номінальний ВВП складе 6 трлн 399 млрд гривень, реальний ВВП зросте на 4,6%.

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