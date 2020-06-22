З'явилося відео вибуху будинку на Позняках

У мережу потрапив момент вибуху квартири
У Києві камери зафіксували момент вибуху будинку на Позняках. На відео видно, як вибухає квартира, після чого поширюється величезна вибухова хвиля.
Відповідне відео опублікували у спільноті ДТП.kiev.ua.
Судячи з розташування камери, зйомка велася з парковки ТЦ "Епіцентр". Це підтверджують дані сервісу Google Maps.
Відстань між будинком і ТЦ - близько півкілометра. Вибухова хвиля досягла ТЦ через секунду після детонації газу.
Нагадаємо, вчора стався потужний вибух у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках.
В результаті загинули три людини, доля ще двох невідома.
Рятувальники продовжують розбирати завали, процес сповільнився з-за високої можливості обвалу дозволеної секції будинку.
Автор: Роман Калиниченко