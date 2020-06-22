Під завалами зруйнованого будинку в Києві можуть перебувати дві людини

Фото: рятувальні роботи на місці вибуху (mvs.gov.ua)

Пошукові роботи планують завершити до вечора понеділка

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках в Києві. Під завалами можуть знаходитися двоє чоловіків 1976 і 1967 років народження.

Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, рятувальники пошукові роботи планують завершити до вечора понеділка, 22 червня. При цьому Геращенко зазначив, що секція, де стався вибух (40 квартир), на думку експертів, відновленню не підлягає.

в прес-службі МВС повідомили, що станом на 9 ранку 22 червня силами Державної служби з надзвичайних ситуацій укріплені міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи, а також проведено розбирання завалу з 6 по 5 поверхи. Триває розбір завалів на 4 поверсі.

"52-х жителів пошкодженого під'їзду №6 розміщене в школі-інтернаті №12 та гуртожиток "Укрзалізниці", організовано харчування. Жителям сусіднього під'їзду №5 (зареєстровано 71 чоловік), в супроводі рятувальників дозволено забрати зі своїх квартир документи та речі першої необхідності та запропоновано розселитися в школі-інтернаті №12", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, вибух у будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, в Києві стався в неділю, 21 червня, близько 10 ранку. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті вибуху загинули три людини, ще п'ятеро - постраждали.

Також повідомлялося, що за фактом вибуху на Позняках правоохоронці проводять обшуки в газорозподільної компанії.

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Автор: Игорь Литвиненко