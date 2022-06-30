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З'явилося відео повернення захисників "Азовсталі" з полону

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Київ, Четвер 30 червня 2022 00:49
З'явилося відео повернення захисників "Азовсталі" з полону Фото: обмін військовополоненими між Україною і РФ (gur.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

30 червня відбувся наймасовіший обмін військовополоненими між Україною і РФ з початку повномасштабного російського вторгнення. Українська розвідка опублікувала відео повернення захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

З російського полону повернулися 144 українських захисників. Серед них 95 захисників Маріуполя та "Азовсталі". Більшість звільнених українських захисників мали поранення різного ступеня тяжкості. На відео видно, що частина військовослужбовців залишають місце обміну на автобусах, деяким з них на місці надається медична допомога.

Нагадаємо, 30 червня відбувся наймасштабніший обмін військовополоненими між Росією і Україною з моменту початку повномасштабної війни. Додавши, 29 червня відбувся ще один обмін полоненими. Додому повернулися не тільки військові, а й цивільні.

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