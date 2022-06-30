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Появилось видео возвращения защитников "Азовстали" из плена

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Киев, Четверг 30 июня 2022 00:49
Появилось видео возвращения защитников "Азовстали" из плена Фото: обмен военнопленными между Украиной и РФ (gur.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

30 июня состоялся самый массовый обмен военнопленными между Украиной и РФ с начала полномасштабного российского вторжения. Украинская разведка опубликовала видео возвращения защитников "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Из российского плена вернулись 144 украинских защитников. Среди них 95 защитников Мариуполя и "Азовстали". Большинство освободившихся украинских защитников имели ранения разной степени тяжести. На видео видно, что часть военнослужащих покидают место обмена на автобусах, некоторым из них на месте предоставляется медицинская помощь.

Напомним, 30 июня состоялся самый масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной с момента начала полномасштабной войны. Добавим, 29 июня состоялся еще один обмен пленными. Домой вернулись не только военные, но и гражданские.

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