З'явилося відео стрілянини біля синагоги в німецькому місті Галле

Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

На відео видно, як озброєний чоловік виходить з автомобіля і стріляє на дорозі

У мережі з'явилося відео стрілянини в німецькому місті Галле. Його опублікували в Twitter.

На відео видно, як озброєний чоловік виходить з автомобіля і стріляє на дорозі в місті Галле.

Також, місцеве видання Bild, повідомило подробиці інциденту. За даними видання, двоє злочинців намагалися проникнути в синагогу під час іудейського свята Йом-Кіпур, коли в будівлі перебували 70-80 людей.

Потім нападники відкрили стрілянину в кафе, де продають кебаби.

Нападники зникли в напрямку Лейпцига і потім відкрили стрілянину в місті Ландсберг, розташованому в 15 кілометрах від Галле.

Нагадаємо, у Галле у зв'язку зі стріляниною був закритий головний вокзал. Однак поліція заявила, що незабаром його відкриють.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в німецькому місті Галле невідомий відкрив стрілянину з автомата біля синагоги, в результаті загинули двоє людей. Також повідомляється, що ручна граната була кинута на єврейське кладовище. Крім того, один із злочинців стріляв з автомата. Також відомо, що поліція затримала одного з нападників.