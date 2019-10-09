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Появилось видео стрельбы возле синагоги в немецком городе Галле

Новости » Происшествия    09.10.2019 - 16:14
Появилось видео стрельбы возле синагоги в немецком городе Галле
Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)

На видео видно, как вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге

В сети появилось видео стрельбы в немецком городе Галле. Его опубликовали в Twitter.

На видео видно, как вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.

Также, местное издания Bild, сообщило подробности инцидента. По данным издания, двое преступников пытались проникнуть в синагогу во время иудейского праздника Йом-Киппур, когда в здании находились 70-80 человек.

Затем нападавшие открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы.

Нападавшие скрылись в направлении Лейпцига и затем открыли стрельбу в городе Ландсберг, расположенном в 15 километрах от Галле.

Напомним, в Галле в связи со стрельбой был закрыт главный вокзал. Однако полиция заявила, что вскоре его откроют.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу из автомата возле синагоги, в результате погибли двое людей. Также сообщается, что ручная граната была брошена на еврейское кладбище. Кроме того, один из преступников стрелял из автомата. Также известно, что полиция задержала одного из стрелявших возле синаноги.

В Германии произошла вторая стрельба за день Полиция Германии задержала одного из стрелявших возле синагоги
Новости Украины ГерманиявидеоСтрельба
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