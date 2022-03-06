ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти відкрили вогонь під час евакуації населення з Ірпеня, є загиблі

Новость на русском →
Ірпінь, Неділя 06 березня 2022 11:20
Російські окупанти відкрили вогонь під час евакуації населення з Ірпеня, є загиблі Фото: російські окупанти відкрили вогонь під час евакуації населення з Ірпеня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська відкрили вогонь по цивільних під час евакуації населення з Ірпеня. В результаті обстрілу загинули щонайменше три людини, з них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Ще одна людина перебуває у важкому стані через поранення.

За даними кореспондента видання, вогонь, ймовірно, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї сім'ї.

Нагадаємо, сьогодні жителів Ірпеня евакуюють автобусами, які очікують їх у Романівці.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Ирпень
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати