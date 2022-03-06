Російські окупанти відкрили вогонь під час евакуації населення з Ірпеня, є загиблі

Фото: російські окупанти відкрили вогонь під час евакуації населення з Ірпеня (t.me/dsns_telegram)

Російські окупаційні війська відкрили вогонь по цивільних під час евакуації населення з Ірпеня. В результаті обстрілу загинули щонайменше три людини, з них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Ще одна людина перебуває у важкому стані через поранення. За даними кореспондента видання, вогонь, ймовірно, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї сім'ї.