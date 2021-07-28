Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області .

Згідно з даними правоохоронців, близько о 13:40 надійшло повідомлення про те, що в селі Шепарівці спортивний літак упав на жилий будинок. На момент авіакатастрофи, у будинку, який загорівся, людей не було.

"За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців", - відзначає пресслужба поліції.

Фото: в авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці (facebook.com/MNSIFR)

Зокрема, внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири легкомоторного літака.

Як повідомляє місцеве видання KURS, пілотом літака виявився професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.