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В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці

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Прикарпаття , Середа 28 липня 2021 15:31
В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці Фото: в авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака в селі Шепарівці, загинув професійний льотчик Ігор Табанюк й троє іноземців. Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

Згідно з даними правоохоронців, близько о 13:40 надійшло повідомлення про те, що в селі Шепарівці спортивний літак упав на жилий будинок. На момент авіакатастрофи, у будинку, який загорівся, людей не було.

"За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців", - відзначає пресслужба поліції.

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземціФото: в авіакатастрофі на Прикарпатті загинув інструктор та іноземці (facebook.com/MNSIFR)

Зокрема, внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири легкомоторного літака.

Як повідомляє місцеве видання KURS, пілотом літака виявився професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про авіакатастрофу, яка сталася 28 липня у селі Шепарівці.

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авиакатастрофа Івано-Франківська область Прикарпатье
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