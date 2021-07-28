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З’явилося відео з місця падіння літака в Івано-Франківській області

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Шепарівці, Середа 28 липня 2021 14:40
З’явилося відео з місця падіння літака в Івано-Франківській області Фото: з’явилося відео з місця падіння літака в Івано-Франківській області (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У ДСНС опублікували відео з місця падіння легкомоторного літака в Івано-Франківській області. На кадрах видно, як рятувальники намагаються загасити пожежу, яка виникла внаслідок інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Івано-Франківської області сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок.

Після чого відбулося загоряння, внаслідок якого 4 особи, що перебували у літаку, загинули.

За інформацією рятувальників, о 13:58 пожежу локалізовано.

До гасіння залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

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