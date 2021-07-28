Появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье

В сети появилось видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи Ивано-Франковской области. В результате этой катастрофы погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в YouTube.

Последние секунды полета самолета Aerospool WT10 Advantic случайно сняли отдыхающие, которые находились на берегу местной реки. Отметим, инцидент произошел сегодня около 13:40. Легкомоторный самолет по неизвестным пока причинам упал на частный дом, после чего начался пожар. На момент катастрофы людей в доме не было, но погибли все, кто находился в самолете.