Появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье
Фото: место падения самолета (dsns.gov.ua)
В сети появилось видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи Ивано-Франковской области. В результате этой катастрофы погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в YouTube.
Последние секунды полета самолета Aerospool WT10 Advantic случайно сняли отдыхающие, которые находились на берегу местной реки.
Отметим, инцидент произошел сегодня около 13:40. Легкомоторный самолет по неизвестным пока причинам упал на частный дом, после чего начался пожар. На момент катастрофы людей в доме не было, но погибли все, кто находился в самолете.
Позже стало известно, что вследствие авиакатастрофы погиб профессиональный летчик-инструктор Игорь Табанюк и трое хасидов, которые были гражданами США.