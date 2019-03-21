З'явилось відео вибуху на хімзаводі в Китаї

Вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків
З'явилось відео з місця вибуху в Китаї на хімзаводі, в результаті якого загинули шестеро людей, ще 30 людей постраждали. Про це повідомляє South China Morning Post.
Вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.
【江苏盐城一化工园区内爆炸 周边监测到2.2级地震，震源深度0千米】今日14点左右，江苏盐城市一化工园区内发生爆炸。另据中国地震台网，今日14时48分44秒，江苏连云港市灌南县（疑爆）发生2.2级地震，震源深度0千米。 pic.twitter.com/oVraNn4Be3— Phday (@phday) March 21, 2019
Як зазначається, вибух стався на хімічному заводі у місті Яньчен. В результаті вибуху загинули щонайменше шестеро людей. Також місцеві жителі отримали травми внаслідок розльоту осколків. На місці події працюють пожежні.
Раніше РБК-Україна писало, що в липні в центрі Пекіна стався вибух біля будівлі посольства США. Вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. Поліція її затримала.
Також повідомлялось, що 17 березня у Пакистані недалеко від Насірабада при вибуху залізничних шляхів зійшов з рейок потяг Jaffar Express, в результаті події загинуло 4 людини.
До цього на автобусній зупинці в індійському штаті Джамму і Кашмір прогримів вибух, в результаті інциденту поранення отримали 18 чоловік.