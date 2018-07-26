У центрі Пекіна стався вибух біля посольства США

За деякими даними, біля посольства США в Пекіні вибухнув автомобіль

У центрі Пекіна (Китай) стався вибух біля будівлі посольства США, місцеві правоохоронці перекрили прилеглі вулиці. Про це повідомляє Euronews.

Повідомляється, що вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. За даними Reuters, поліція вже затримала її, однак на даний момент інші джерела не підтверджують цю версію. За іншою інформацією, біля будівлі американського посольства вибухнув автомобіль.

Також повідомляється, що на даний момент посольство США не коментує інцидент. Поліція перекрила вулиці, які прилягають до місця інциденту.

The scene near the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/AbTc32f3cw — Ahron Young (@AhronYoung) July 26, 2018

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в лютому в Чорногорії біля посольства США підірвався смертник. Перед підривом, за даними поліції, нападник кинув гранату в будівлю. У зв'язку з інцидентом посольство США оголосило про загрозу безпеці своїм громадянам в Чорногорії. Відомство закликало не перебувати в районі будівлі, поки діє дане попередження. Крім того, посольство США закликало своїх громадян уникати місць масового скупчення людей, у тому числі демонстрацій, і слідувати вказівкам місцевої влади.