У Пакистані при вибуху потяг зійшов з рейок, є загиблі

Фото: наслідки вибуху залізничних шляхів (twitter.com/PhilanthropistI)

В результаті пригоди загинуло 4 людини, ще 10 отримали поранення

У Пакистані недалеко від Насірабада при вибуху залізничних шляхів зійшов з рейок потяг Jaffar Express, в результаті події загинуло 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dunyanews.

Повідомляється, що поїзд прямував з Равалпінді в Кветта, коли стався дистанційний вибух залізничних шляхів. Внаслідок пригоди 4 особи загинуло, ще 10 людей отримали травми. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні.

В даний час правоохоронці проводять розслідування інциденту. В результаті вибуху було пошкоджено залізничне полотно, що вплинуло на графік руху поїздів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Нью-Йорку зійшов з рейок пасажирський поїзд, є жертви. Зіткнення сталося біля станції Уэстбери, приблизно в 30 милях на схід від Манхеттена, місцем катастрофи став залізничний переїзд в окрузі Нассау - два потяги Лонг-Айленд-Рейлі-Роуд, що рухаються в протилежних напрямках, врізалися в машину, яка намагалася об'їхати опущені ворота перед рейками, троє людей в машині загинули.