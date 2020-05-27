Стрілянина в центрі Києва: поліція затримала групу іноземних кілерів

Фото: затримання підозрюваних (npu.gov.ua)

Кілери виявились громадянами Чорногорії, Македонії та Сербії

Поліція затримала групу іноземних кілерів в Одесі. Їх підозрюють у замаху на життя громадянина Чорногорії у центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, на початку травня кілери прибули в Україну та заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю і організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази.

Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік.

Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у центрі Києва на Печерську сталася стрілянина, у результаті якої вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

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Автор: Андрій Козловський