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Аварія круїзного лайнера в Норвегії: майже 300 людей евакуйовані

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 09:13
Аварія круїзного лайнера в Норвегії: майже 300 людей евакуйовані
Фото: круїзний лайнер Viking Sky (з відкритих джерел)

Десятеро постраждалих доправлені до лікарні

З норвезького круїзного лайнера Viking Sky, котрий напередодні зазнав аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії, евакуювали 297 пасажирів. Про це повідомляє DW.

Десятеро постраждалих доправлені до лікарні. Більшість із пасажирів є американцями та британцями. В евакуації задіяні гелікоптери і рятувальні судна. На борту судна загалом  перебувають 1373 особи - 915 пасажирів і 458 членів екіпажу.

За даними норвезької щоденної газети Verdens Gang, на Viking Sky працюють три з чотирьох двигунів, це свідчить про здатність судна до маневрування, проте ситуація ускладнена сильним вітром.

Нагадаємо, 23 березня поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного лайнера компанії Viking Ocean, на борту якого перебували 1300 пасажирів. Для евакуації пасажирів були направлені вертольоти та рятувальні судна.

Зазначається, що лайнер зміг запустити двигун, але продовжує стояти на якорі за 2 км від норвезького берегу. Раніше повідомлялось про 150 евакуйованих пасажирів.

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