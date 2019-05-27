З'явилося відео з бунтівної колонії в Одесі

Фото: заворушення в одеській колонії (dumskaya.net)

Бунт в одеській колонії спалахнув нібито через дії силовиків

У мережі з'явилося відео з одеської колонії №51, в якій бунтують ув'язнені. Запис опубліковано на Youtube-каналі одеського видання "Думская".

Зокрема, на відео ув'язнені намагаються споруджувати барикади і скаржаться на дії силовиків і співробітників колонії, які "розбивають їм голови і додають терміни". Крім того, вони заявляють про корупцію в тюремній установі.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, в одеській Південній виправній колонії загального режиму №51 спалахнули заворушення. За даними місцевих ЗМІ, конфлікт назрівав протягом останнього тижня, а сьогодні вилився у відкрите протистояння. Також повідомляється, що поліція затримала біля стін колонії так звану "групу підтримки", надіслану кримінальним авторитетом.

Попередня інформація про масову втечу і загиблих в колонії в підсумку не підтвердилася. У поліції повідомили про чотирьох постраждалих співробітників установи. Для вирішення конфлікту силовики створили оперативний штаб. На даний час ситуація під контролем, ініціаторів бунту ізолювали, з ув'язненими ведуться переговори.