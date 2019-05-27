ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появилось видео из бунтующей колонии в Одессе

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 13:44
Появилось видео из бунтующей колонии в Одессе
Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

Бунт в одесской колонии вспыхнул якобы из-за действий силовиков

В сети появилось видео из одесской колонии №51, в которой бунтуют заключенные. Запись опубликована на Youtube-канале одесского издания "Думская".

В частности, на видео заключенные пытаются сооружать баррикады и жалуются на действия силовиков и сотрудников колонии, которые "разбивают им головы и добавляют сроки". Кроме того, они заявляют о коррупции в тюремном учреждении.

 

 

Напомним, сегодня, 27 мая, в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.

Предварительная информация о массовом побеге и погибших в колонии в итоге не подтвердилась. В полиции сообщили о четырех пострадавших сотрудниках учреждения. Для решения конфликта силовики создали оперативный штаб. В настоящее время ситуация под контролем, зачинщиков бунта изолировали, с заключенными ведутся переговоры.

В Бразилии в результате драки в тюрьме погибли 15 человек
Новости Украины Одессатюрьмабунт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь