Появилось видео из бунтующей колонии в Одессе

Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

Бунт в одесской колонии вспыхнул якобы из-за действий силовиков

В сети появилось видео из одесской колонии №51, в которой бунтуют заключенные. Запись опубликована на Youtube-канале одесского издания "Думская".

В частности, на видео заключенные пытаются сооружать баррикады и жалуются на действия силовиков и сотрудников колонии, которые "разбивают им головы и добавляют сроки". Кроме того, они заявляют о коррупции в тюремном учреждении.

Напомним, сегодня, 27 мая, в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.

Предварительная информация о массовом побеге и погибших в колонии в итоге не подтвердилась. В полиции сообщили о четырех пострадавших сотрудниках учреждения. Для решения конфликта силовики создали оперативный штаб. В настоящее время ситуация под контролем, зачинщиков бунта изолировали, с заключенными ведутся переговоры.