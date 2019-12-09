З'явився попередній час зустрічі Путіна і Зеленського

Зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - почнеться о 19:00 за Києвом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в Єлисейському палаці підтверджують, що, згідно попереднього графіка, о 19:00 розпочнеться двостороння зустріч Путіна і Зеленського. Після цього на 20:00 заплановано робочу вечерю за участю чотирьох лідерів, а о 21:00 - спільна прес-конференція.

Нагадаємо, нормандська зустріч в Парижі почалася о 18:20, переговори проходять за участю президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна, канцлера Німеччини Ангели Меркель і французького лідера Еммануеля Макрона.

До цього в Офісі президента повідомили, що зустріч Путіна і Зеленського пройде до спільного брифінгу за підсумками нормандської зустрічі. У той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що лідери України та Росії домовилися поспілкуватися до прес-конференції "нормандської четвірки". Він також зазначив, що Зеленський і Путін потиснули один одному руки перед нормандської зустріччю під час знайомства.