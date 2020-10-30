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Водій у смертельній ДТП на Майдані був тверезим, - поліція

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 17:20
Водій у смертельній ДТП на Майдані був тверезим, - поліція
Фото: ДТП на Майдані незалежності в Києві (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За попередніми даними, водій, який влаштував смертельну аварію на Майдані незалежності в Києві, був тверезим. Встановлюються всі обставини ДТП.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Facebook.

Повідомляється, що водій Land Rover збив обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого виїхав на Майдан і в'їхав у натовп людей. Після цього він протаранив не менше чотирьох автомобілів на проїжджій частині.

"В результаті ДТП дві особи загинули, ще троє отримали травми... Встановлюються всі обставини, попередньо - водій тверезий. Зараз рух по вулиці Хрещатик перекритий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві на Майдані незалежності сталося масштабне ДТП. В патрульній поліції Києва в коментарі РБК-Україна підтвердили, що є постраждалі, але пізніше стало відомо й про загиблих.

Пізніше в поліції зазначили, що людей збив 66-чоловік на позашляховику. Через ДТП на Хрещатику перекрито рух у бік Європейської площі.

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