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Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня, - прокуратура

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Тбілісі, Понеділок 04 жовтня 2021 18:54
Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня, - прокуратура Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся до країни ще 29 вересня. Його затримали 1 жовтня на квартирі, яка була тимчасово передана Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грузинської прокуратури.

За даними грузинської сторони, 29 вересня Саакашвілі незаконно перетнув кордон, після чого його на автомобілі відвезли в одне з сіл в регіоні Самегрело. Після цього він дістався до Тбілісі і залишався на квартирі, тимчасово переданій Єврокомісії. Вже 1 жовтня його затримали за даною адресою.

Так званим спільникам Саакашвілі пред'явлено звинувачення в приховуванні тяжкого злочину, яке передбачає позбавлення волі від 1 до 4 років.

Також повідомляється, що розслідується факт незаконного перетину кордону Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше в МЗС Грузії заявили, що новий посол дасть роз'яснення Україні у справі Саакашвілі, оскільки той є українським громадянином.

До цього влада Грузії заявила, що колишній президент нібито планував вбивства і заворушення.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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