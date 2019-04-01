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У Комітеті виборців назвали типові порушення в першому турі

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 12:52
У Комітеті виборців назвали типові порушення в першому турі
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Головною проблемою у КВУ вважають помилки членів дільничних комісій

У Комітеті виборців України назвали типові порушення, які мали місце в ході першого туру виборів президента України 31 березня. Про це на брифінгу розказав Олексій Кошель, генеральний директор КВУ.

Кошель зазначив, що переважна більшість порушень стосувалась таких типових порушень: помилки та порушення з боку членів ДВК, розголошення таємниці голосування виборців, публікація у соціальних мережах, проведення агітації поза сроками, відведеними для цього, проблеми із списками виборців.

"Проблемою номер один ми вважаємо помилки членів ДВК", - сказав він.

За його словами, були зафіксовані проблеми із списками виборців.

"У Херсонській області члени ДВК поставили штамп "вибув" одному з кандидатів і таким чином зіпсували бюлетені. У місті Скадовськ відмовилися розмістити інформаційні плакати кандидатів. У Полтаві на виборчій дільниці члени комісії розпочали підрахунок голосів ще до закінчення голосування. Значна частина порушень стосується видачі бюлетенів особам, які не пред’явили паспорт", - додав він.

Він зазначив, що спостерігачі повідомляли про протестні вчинки виборців. Так, виборці демонстративно рвали бюлетені.

"Була низка моментів, пов’язана із використанням елементів чорного піару. Закарпатська, Чернівецька і Херсонська області показали досить низьку явку виборців", - додав сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними підрахунку 70,03% протоколів, найбільше голосів у першому турі набрали Володимир Зеленський (30,45%) та Петро Порошенко (16,19%).

Нагадаємо, за даними ГО ОПОРА, найбільш масовим порушенням під час виборів президента України стало  розголошення таємниці голосування.

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