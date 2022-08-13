В Маріуполі пролунав гучний вибух, - міськрада

В Маріуполі прогримів сильний вибух. Його було чутно на усе місто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом", - пише міськрада.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні також пролунав вибух й в Мелітополі. Наші бійці вдарили по російськім військовим.

За словами радника мера міста Петра Андрющенка сім'ї російських окупантів почали масово тікати з узбережжя після вибухів у Маріуполі.

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