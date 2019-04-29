У Карпатах знайшли туристів із Києва, які заблукали напередодні

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Туристи втратили орієнтування через високі снігові замети

В Івано-Франківській області у неділю, 28 квітня, рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в районі гори Сивуля, поблизу села Осмолода Рожнятівського району заблукали туристи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, заблукалих туристів знайшли в 23:17 і 2:10 доставили на пункт постійної дислокації в селі Осмолода.

У ДСНС додали, що стан туристів задовільний.

Раніше РБК-Україна писало, що в Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут в районі гори Стіг потрапили під снігову лавину, в результаті цього один із них загинув.

Також повідомлялося, що в Карпатах пропали двоє туристів з Одеси.

"Туристів двоє, чоловік і жінка. За попередньою інформацією вони є жителями Одеси. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено два гірських пошуково-рятувальних відділення с. Лазещина та Рахова у складі 11 рятувальників та 2 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.