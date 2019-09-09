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У Запорізькій області прогриміли вибухи під час руху військової техніки

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 16:02
У Запорізькій області прогриміли вибухи під час руху військової техніки
Фото: наслідки вибухів в Запорізькій області dbr.gov.ua)

Вибухи в Запорізькій області знищили елементи броні для військової техніки

У Запорізькій області сталися вибухи під час передислокації колони військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі Держбюро розслідувачів розслідують обставини вибуху причепа з пально-мастильними матеріалами в Запорізькій області. За попередньою інформацією, військова частина здійснювала передислокацію на нове місце несення служби, коли в одному з вантажних причепів колони військової техніки сталося загоряння, а згодом - кілька вибухів.

В даному причепі перевозилися пально-мастильні матеріали та елементи динамічної захисної броні, "які в результаті вибуху були повністю знищені, що спричинило шкоду у великих розмірах". Військовослужбовці і цивільні в результаті вибухів не постраждали.

Інцидент кваліфікували як знищення військового майна, що спричинило шкоду у великих розмірах.

Фото: наслідки вибухів в Запорізькій області (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Калінінському районі окупованого Донецька стався вибух, в результаті якого постраждав співробітник місцевої так званої "поліції".

До цього в Донецьку 4 вересня на території шахти імені Скочинського прогримів вибух. В результаті інциденту загинув гірник.

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