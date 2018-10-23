Вбиту на Мальті журналістку посмертно нагородили премією Transparency International

Фото: Дафна Каруана Галіція (twitter/mediamediatwi)

Мальтійська журналістка Дафна Каруана Галіціа та іспанська викривач корупції Ана Гаррідо Рамос стали переможницями Anti Corruption Award

Мальтійська журналістка Дафна Каруана Галіціа, яку вбили за її викривальні статті про корупціонерів, посмертно отримала престижну антикорупційну нагороду світу від Transparency International - Anti Corruption Award. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТІ.

Також нагороду отримала іспанський викривач корупції Ана Гаррідо Рамос. Вона раніше працювала у в мерії Боадільї. У2009 році жінка подала до іспанської профспілки 300 сторінок досьє із доказами корупційних порушень в мерії. Пізніше ця історія отримала назву "справа Гюртель".

"Вона розкривала схему, пов’язану з державними контрактами, пожертвами та хабарями тодішній правлячій партії. Завдяки Ані уряд пішов у відставку в червні 2018 року. Проте сама Ана постраждала від жорстокої кампанії переслідування", - повідомляє ТІ.

Дафна Каруана Галіціа, яка загинула у віці 53 років через заміновану автівку, розкрила десятки корупційних скандалів за участі впливових політиків та інших осіб на Мальті та за її межами.

З часу її вбивства 16 жовтня 2017 року влада Мальти порушила кримінальну справу стосовно підозрюваних.

Нагадаємо, у липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем’єра країни Джозефа Муската, якого підозрювали у зловживаннях і отриманні вигоди від таємної офшорної компанії. Цю справу розслідували 15 місяців після того, як Дафна Каруана Галіція оприлюднила інформацію, що дружина перм'єра Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала у офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов’язаної з родиною президента Азербайджану.

Мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. Вибух був настільки потужним, що її машина Peugeot 108, вилетіла з дороги, а її уламки розкидало по полю. За 15 днів до смерті журналістка подавала до поліції заяви про те, що їй погрожують.