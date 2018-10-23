ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Вбиту на Мальті журналістку посмертно нагородили премією Transparency International

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 14:11
Фото: Дафна Каруана Галіція (twitter/mediamediatwi)
Фото: Дафна Каруана Галіція (twitter/mediamediatwi)

Мальтійська журналістка Дафна Каруана Галіціа та іспанська викривач корупції Ана Гаррідо Рамос стали переможницями Anti Corruption Award

Мальтійська журналістка Дафна Каруана Галіціа, яку вбили за її викривальні статті про корупціонерів, посмертно отримала престижну антикорупційну нагороду світу від Transparency International - Anti Corruption Award. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТІ.

Також нагороду отримала іспанський викривач корупції Ана Гаррідо Рамос. Вона раніше працювала у в мерії Боадільї. У2009 році жінка подала до іспанської профспілки 300 сторінок досьє із доказами корупційних порушень в мерії. Пізніше ця історія отримала назву "справа Гюртель".

"Вона розкривала схему, пов’язану з державними контрактами, пожертвами та хабарями тодішній правлячій партії. Завдяки Ані уряд пішов у відставку в червні 2018 року. Проте сама Ана постраждала від жорстокої кампанії переслідування", - повідомляє ТІ.

Дафна Каруана Галіціа, яка загинула у віці 53 років через заміновану автівку, розкрила десятки корупційних скандалів за участі впливових політиків та інших осіб на Мальті та за її межами.

З часу її вбивства 16 жовтня 2017 року влада Мальти порушила кримінальну справу стосовно підозрюваних.

Нагадаємо, у липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем’єра країни Джозефа Муската, якого підозрювали у зловживаннях і отриманні вигоди від таємної офшорної компанії. Цю справу розслідували 15 місяців після того, як Дафна Каруана Галіція оприлюднила інформацію, що дружина перм'єра Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала у офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов’язаної з родиною президента Азербайджану.

Мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. Вибух був настільки потужним, що її машина Peugeot 108, вилетіла з дороги, а її уламки розкидало по полю. За 15 днів до смерті журналістка подавала до поліції заяви про те, що їй погрожують.

 

Вбивство саудівського журналіста: знайдено тіло Обвинувачений у вбивстві журналістки Маринової визнав провину
Новини України розслідуванняНАБУжурналистыВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся