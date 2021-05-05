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Бойовики вперше за рік обстріляли автомобіль спостережної групи на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 05 травня 2021 10:16
Бойовики вперше за рік обстріляли автомобіль спостережної групи на Донбасі Фото: бойовики 3 травня обстріляли автомобіль української сторони СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Ігор Литвиненко

Бойовики вперше з початку моменту дії заходів щодо всеосяжного режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року обстріляли автомобіль української сторони Спільного центру контролю і координації (СЦКК) на Донбасі. Інцидент стався 3 травня поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"У кунзі (кузов універсальний нульового габариту - ред.) автомобіля наглядової групи виявлено два вихідних кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемета калібру 7,62 мм", - повідомили в штабі.

В ході верифікації було встановлено, що автофургон був зруйнований в результаті обстрілу з боку бойовиків близько 18:40. Вогонь вівся з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного.

"Слід зазначити, що це перший подібний факт з моменту дії заходів щодо всеосяжного режиму припинення вогню. Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін", - зазначили в ООС.

Фото: бойовики 3 травня обстріляли автомобіль української сторони СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)

Також у штабі додали, що протягом березня-квітня окупанти розгорнули черговий етап кампанії з дискредитації режиму припинення вогню на Донбасі.

"Метою спланованого комплексу акцій є нівелювання ролі СММ ОБСЄ у врегулюванні конфлікту на Сході України, альтернативна інтерпретація узгодженого сторонами механізму взаємодії для реагування на порушення режиму припинення вогню з подальшим просуванням вигідної окупантам редакції заходів, продиктованих російськими кураторами", - пояснили в СЦКК.

Раніше РБК-Україна писало, що вчора в Донецькій області мирний житель підірвався на вибуховому пристрої. В результаті підриву він загинув.

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