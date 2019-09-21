У мережі з'явилися фото з місця смертельної ДТП під Одесою, в результаті якої загинули щонайменше дев'ять людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Як повідомляє ДСНС, в ДТП потрапили рейсова маршрутка "Мерседес Спринтер" і вантажівка ДАФ. Інцидент стався в Овідіопольському районі, на 12 км траси Одеса - Білгород-Дністровський в районі Гребного каналу.

По прибуттю на місце ДТП рятувальники допомогою гідравлічних інструментів дістали тіла чотирьох загиблих, а також двох постраждалих.

"В результаті ДТП загинули 9 осіб і троє постраждали, двоє з яких - водії", - уточнили в ГСЧС.

Фото: ДТП під Одесою (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миргороді (Полтавська область) 21 вересня сталася потрійна ДТП, жертвами якого стали 2 людини. Аварія сталася за участю легкового автомобіля Ford Mondeo, мікроавтобуса Mercedes Vito і позашляховика Hover.

Відзначимо, в Києві сьогодні на вулиці Олени Теліги вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами, постраждалих в результаті інциденту немає.