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У Києві вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 12:11
У Києві вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами
Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

В результаті ДТП з тролейбусом постраждалих немає

У Києві на вулиці Олени Теліги вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами, постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що у вантажівки "Газель" на ходу лопнуло колесо, коли вона проїжджала поруч з тролейбусом, в результаті чого вантажівку занесло, і вона протаранила громадський транспорт. В результаті удару учасників ДТП протягло вперед ще на кілька метрів.

Також повідомляється, що на момент аварії в тролейбусі були пасажири, однак постраждалих немає.

Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль в'їхав у натовп, який зібрався на протест проти будівництва на території дитячого садка. Учасники акції заблокували дорогу, коли під'їхав автомобіль Nissan. Спочатку автомобіль зменшив швидкість, але потім рушив вперед і збив двох людей - одну з учасниць акції та поліцейського.

Раніше також в Чернівцях п'яний водій на автомобілі врізався в будинок, після чого влаштував стрілянину.

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