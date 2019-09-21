У Полтавській області сталася потрійна ДТП з загиблими

Фото: на місці ДТП у Миргороді (pl.npu.gov.ua)

Загинули 2 людини, ще двоє постраждали

У Миргороді (Полтавська область) вночі 21 вересня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, близько 01:00 на вулиці Хорольській сталося зіткнення легкового автомобіля Ford Mondeo, мікроавтобусу Mercedes Vito та позашляховика Hover.

В результаті аварії загинули водій та пасажирка Ford Mondeo, обоє 1978 року народження. Двоє пасажирів мікроавтобусу Mercedes Vito отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. На момент зіткнення в мікроавтобусі перебували 7 осіб, серед них 7-річна дитина.

"За даним фактом поліцією відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі причини та обставини ДТП", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Олени Теліги вантажівка протаранила тролейбус з пасажирами. У вантажівки "Газель" на ходу лопнуло колесо, в результаті чого її занесло, і сталося зіткнення з тролейбусом. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль в'їхав у натовп, який зібрався на демонстрацію проти будівництва на території дитячого садка. В результаті ДТП постраждали 2 людини.