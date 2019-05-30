У ЗСУ назвали імена загиблих в катастрофі вертольота в Рівненській області

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Вчора вночі біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт

У Збройних силах уточнили інформацію про обставини катастрофи військового вертольота у Рівненській області. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

29 травня в 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8. Вертоліт впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області.

В результаті краху вертольота загинули чотири військових: командир екіпажу - командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковник Ігор Мазепа; льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав; бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь; бортовий авіаційний технік старший лейтенант Павло Дацюк.

На місці падіння вертольота працює комісія. Причини авіакатастрофи з'ясовуються. Більш детальна інформація буде надана після з'ясування обставин події, повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8, а також висловив співчуття сім'ям загиблих.