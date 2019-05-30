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За фактом аварії гелікоптера в Рівненській області відкрито справу

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 10:37
За фактом аварії гелікоптера в Рівненській області відкрито справу
Фото: катастрофа вертольота в Рівненській області (dbr.gov.ua)

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини аварії вертольота Мі-8 у Рівненській області. Про це повідомляє прес-служба Держбюро.

Слідчі теруправління ДБР в місті Хмельницькому розслідують обставин падіння гелікоптера Мі-8 в Рівненській області. Так, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

За попередньою інформацією, військової частини А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місце розташування - м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу села Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км від вказаного населеного пункту вертоліт з невідомих поки причин впав.

В результаті падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. В даний час слідчі ДБР працюють на місці події та з'ясовують обставини авіакатастрофи.

Розслідується кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів).

Нагадаємо, 29 травня в 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8. Вертоліт впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області.

В результаті краху вертольота загинули чотири військових: командир екіпажу - командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області) полковник Ігор Мазепа; льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав; бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь; бортовий авіаційний технік старший лейтенант Павло Дацюк.

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8, а також висловив співчуття сім'ям загиблих.

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