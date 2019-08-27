З'явилося перше фото iPhone 11 зсередини

У мережі з'явилися перші фотографії нового iPhone 11, демонструють внутрішню частину смартфона. Про це повідомляє Wccftech.

Повідомляється, що зображення нового девайса від Apple виклав китайський блогер GeekBar. На фото можна побачити приблизну розстановку внутрішніх деталей в моделях iPhone 11 Pro або Pro Max.

Ілюстрація демонструє великий модуль камери, а також процесор A13 Bionic. Також значне місце відводиться великої літій-іонної батареї, яка дозволить iPhone мати рекордну автономність.

Камера стала займати значно більше місця, ніж в попередніх моделях. Вона складається з трьох об'єктивів, характеристики лінз яких поки не повідомляється.

Фото: iPhone 11 зсередини (wccftech.com)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нові моделі iPhone 11 вийдуть в середині вересня. Вони будуть обладнані таким же дисплеем, який встановлений в смартфонах Samsung Note 10. Також новий iPhone буде мати новий дизайн. З корпусів нових смартфонів пропаде логотип Apple.

Крім цього, в Apple планують випустити три нові моделі iPhone. Нові моделі смартфонів Pro Apple iPhones повинні будуть замінити iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR