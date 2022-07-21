З’явились деталі знищення російської ДРГ під Харковом

"Почалося с того, що для виявлення передових позицій противника і його ДРГ вночі розвідники застосували тепловізійний квадрокоптер. З повітря на околиці села було виявлено велике скупчення особового складу без бронетехніки. По цім цілям було проведено 7 скидів ручних гранат Ф-1 с квадрокоптера", - розповів офіцер розвідгрупи "Кедр".

За його словами, після цього все також у ночі четверо розвідників вирушили перевірити наслідки скидів гранат, бо тепловізор показав наявність ще декількох окупантів, що залишились в зруйнованих будівлях після уражання. По дорозі бійці потрапили у засідку та зазнали втрати.

Двом розвідникам нічого не залишалось, як вступити у бій з російською ДРГ у складі 12-13 військових, у тому числі кулеметника та снайпера. Ліквідувавши двох росіян та поранивши трьох, розвідники відійшли. І вже у світлий час доби з підкріпленням вдалося розгромити ворожу ДРГ та захопити в полон командира взводу ДРГ.